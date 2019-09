Vandaag in Amsterdam: Geboeid event in de Koningskerk

Vandaag zaterdagmiddag 7 september a.s. organiseert de Evangelische Omroep in de Koningskerk een uniek evenement voor iedereen met een Surinaamse of Antilliaanse afkomst. Wie zijn of haar familiegeschiedenis wil onderzoeken, kan zich hier aanmelden en krijgt tijdens dit evenement advies van deskundigen.

Ook vertelt psychiater Glenn Helberg over het belang van de zoektocht naar je roots en deelt Dwight van van de Vijver zijn persoonlijke verhaal. In het tv-programma ‘Geboeid – terug naar de plantage’ gaat Van van de Vijver op zoek naar het verleden van zijn voorouders in Suriname.

Dus: heb jij Surinaamse of Antilliaanse roots en komt jouw achternaam voor op deze lijst met achternamen? Dan is de kans groot dat jouw voorouders, net als die van Dwight, als slaafgemaakten moesten werken op Plantage ’t Vertrouwen. Misschien sta je niet op de lijst, maar heb je wel vergelijkbare roots én interesse?

Je bent bij deze uitgenodigd voor het Geboeid Event op zaterdagmiddag 7 september in de Koningskerk (Van ‘t Hofflaan 20) in Amsterdam.