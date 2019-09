Spectaculaire finale van ‘The Weekend Talentshow’ in Suriname

[INGEZONDEN] – De winnaar van de 1ste editie van The Weekend Talentshow 2019 is geworden…. Jean-Luc Josafat. De hoofdprijs van 100.000 srd galmt door Anthony Nesty Sporthal onder luid gejuich en applaus. Een emotionele Josafat kon zich niet indenken dat uit de 167 deelnemers juist ZIJN “Spoken Word” als talent gewonnen heeft van zeer getalenteerde acts zoals zang, dans, comedy, instrumenten, beatbox en nog vele andere.

In april waren de registraties, en in mei werd gestart met 167 deelnemers bij de audities waarna er 4 voorrondes en een halve finale vooraf gingen aan deze avond. Er waren aanmeldingen van 12jr tot 75jaar in leeftijd, uit vrijwel alle districten, meerdere talen en alle bevolkingsgroepen. Echt Surinaams.

Vanaf het begin was bekend gemaakt dat de winnaar met het beste talent 100.000srd wint. Hierbinnen wordt er ook een talent ontwikkelingstraject uitgezet zodat de artiest er een echte carriere aan overhoud.

Het was geen “gewoon” Spoken Words. Jean-Luc Josafat bracht zijn uitingen vol gevoel, soms alleen, soms met dansers, kunstenaars, muziek, zang enz en wel op zo een manier dat het gehele publiek werd meegevoerd in het verhaal, met een lach of juist een traan, soms muisstil, soms met luid applaus. Een veelzijdig mens, veelzijdige teksten en uitingen, zeer creatief en gevarieerd bracht hij zijn acts. Terechte winnaar zeggen zowel kritici alsook het grote publiek en zeker de jury. Dit is podiumkunst met constante variaties en verrassings elementen.

De 5 juryleden die het heel traject hebben beoordeeld en artiesten hebben geadviseerd en gemotiveerd en elk gespecialiseerd zijn op zijn/haar vakgebied waren: Roberto Banel (music producer), Nisha Madaran (singer / song writer), Clifton Braam (Comedian /Theatermaker), Zureena Reiger (Miss Suriname 2010 / zangeres), Fally van Gennip (choreograaf / danser)

Er waren 14 deelnemers in de finale die elk 2 acts hebben opgevoerd. Daarvan zijn de Top 5 opgeroepen op het podium waarvan de rangschikking na puntentelling waren:

1. Jean Luc Josafat (spoken words), wint de hoofdprijs van 100.000srd

2. Noel Wielzen (saxofonist), wint een prijs van 10.000srd3. Stephano Linkers (dans), wint een prijs van 5000srd

4. Orveo Djoe (zang)

5.Dyon Denswil (stand up comedy)

Deze lijst geeft ook de variatie aan van de deelnemers en hun acts.De hele top 5 krijgt uiteindelijk enkele producties aangeboden en carriere advies en begeleiding. Maar ook alle 14 finalisten krijgen de komende periode carriere advies van de organistaie omdat ze heel sterk waren in hun performances. Het waren hele sterke finalisten bij elkaar om eerlijk te zijn. Intussen zijn enkele van hen zodanig gemotiveerd geraakt dat ze binnenkort ook al uitkomen met een eigen productie. Ook dat is de bedoeling van zo een talenten programma, het creeren van een platform voor podiumkunsten, zodat men een carriere kan plannen, vertelt de organisatie. De komende periode zal er over de Top 5 alsook over de overige finalisten meer te zien en te horen zijn via social media.

Zoals initiatiefnemer Roberto Banel eerder reeds heeft verteld, liep hij als bedenker al een poosje rond met een idee van ene talenten show en vertelde dit al in 2017 aan zangeres Nisha Madaran en music manager Ignaz Ahmadali en Ricardo Panka die het initiatief direct ondersteunden en voorstelden om er een bredere vorm van talentenjacht van te maken en niet te focussen op alleen zang of alleen dans of alleen toneel enz. In 2019 werd Stg. Talent Outreach Foundation opgericht met ondersteuning van enkele bijzondere vrienden en collegas waarmee we deze start hebben gemaakt. Een concept waar iedereen vanaf 12 jaar in de gelegenheid wordt gesteld om zijn of haar talent te tonen aan een professionele jury. Het heeft uiteindelijk toch twee jaartjes aan voorbereidingen genomen voordat het uiteindelijk van de grond kwam.

Op deze brede schaal heeft er nog nooit een talentenjacht in Suriname plaatsgevonden. Vele talenten programma’s hebben zich gefocused op 1 type talent of doepgroep en zijn uiteindelijk opgehouden te bestaan of worden onregelmatig uitgevoerd. Daarnaast hoorde je na de finale vrijwel nooit meer iets van de winnende finalist terug wat wel jammer is. Dit is onze 1ste editie en het is de bedoeling dat het elk jaar weer terug keert. De hoofdprijs van100.000 srd wordt tbv de winnende artiest(en) of groep gebruikt voor o.a. verdere studie en talent ontwikkeling in Suriname en het buitenland, naar gelang het plan dat er samen met de winnaar wordt opgemaakt. Het moet een sprong vooruit zijn voor de persoon in de entertainment wereld van Suriname waarbij hij/zij een jaar lang wordt begeleid en er een blijvende en bloeiende carriere aan overhoudt.

De organisatie heeft een goed deel van de kosten uit eigen middelen en activiteiten kunnen dekken. Tot aan de finale zijn er nog sponsoren binnengekomen, die eerst wilden zien wat voor nieuw programma dit was. Zij erkennen allemaal dat zij vanuit hun sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid mee moesten doen aan een dergelijk talenten programma en zo ook kunnen teruggeven aan de maatschappij, in dit geval de talenten. Nu al zijn er aanmeldingen van sponsoren voor de editie van 2020, waar we heel dankbaar voor zijn. De planning starten we nu al op, meld de organistaie verder.

We wensen alle sponsoren te bedanken waaronder TrackDrip, Telesur, Mc Donalds, Assuria, Devina’s Enterprises, Flex Mall, Solei business & party center, Fairali design, CoffeeBox Straatcode loterij, Soldrive, Rayen International NV, Ministerie Sport en Jeugdzaken, NDP jongeren en vele anderen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen. De hele organisatie, bestuur, jurlyleden en nog vele anderen.