Meer dan honderd grondpapieren uitgereikt aan bewoners Paramaribo-Noord

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft gisteren 134 grondpapieren uitgereikt aan bewoners van Paramaribo-Noord. De uitreiking heeft op het terrein van het Districtscommissariaat Paramaribo-Noordoost plaatsgevonden. Firstlady Ingrid Bouterse – Waldring, Melvin Bouva, E. Eenig Onderdirecteur Grondbeheer en de Ressortraad van Blauwgrond, Rainville en Munder waren aanwezig.

RGB minister Lekhram Soerdjan gaf in zijn toespraak aan dat de uitreiking gelet op de grote achterstand maar een druppel op een hete plaat is. Grond is een fundament (basis behoefte) voor ontwikkeling en deze regering is volgens de bewindsman met veel commitment bezig om de achterstand in het hele land weg te werken.

Districtscommissaris Mike Nerkust gaf in zijn toespraak aan dat het ministerie hard heeft gewerkt om te komen tot de uitreiking van de grondpapieren. “Het is een moment waar velen van u jarenlang op heeft gewacht. Koester het. Verkoopt u de percelen niet!!”, richtte de dc zich tot de aanwezigen. Namens de bewoners bedankte de districtscommissaris onder andere de minister en zijn team voor hun inzet. “De overheid heeft haar deel gedaan, doet u ook uw deel”.

Vice Voorzitter DNA, Melvin Bouva wees de aanwezigen erop dat ze nu zekerheid hebben en met een gerust gevoel kunnen slapen. Hij riep de aanwezigen op om geloof te hebben in de droom van president Desi Bouterse en het streven van de regering namelijk: “Voor elk gezin een woning”, meldt het Burger Informatie Centrum van Paramaribo-Noordoost.