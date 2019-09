Eerste eigen productie van Pathé Thuis is de film ‘Suriname’

In navolging van diensten als Netflix, Amazon en Videoland brengt Pathé Thuis in februari 2020 haar eerste eigen productie uit. En deze eerste productie, die gemaakt wordt vanuit een samenwerking tussen de producent en de streamingdienst, is de nieuwe film ‘Suriname’.

De film is een remake van de gelijknamige film die verscheen in 2011 en vertelt het verhaal over een drugsdealer die naar Suriname gaat. Rapper Josylvio maakt daarin zijn acteerdebuut en scoort een hoofdrol in de veelbesproken film.

Andere debutanten in de film zijn FunX-dj Fernando Halman en oud-kickbokser Rodney Glunder (foto). Ook acteurs Liza Sips, Fajah Lourens en Cyriel Guds spelen rollen.

