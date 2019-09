Door België gezochte voortvluchtige in Suriname aangehouden

De in Suriname geboren Nederlander Rudo Meiland, die in België veroordeeld is tot 15 jaar gevangenisstraf en voortvluchtig is, is aangehouden in Suriname. Dat meldt de Nederlandse misdaadsite Crimesite. Meiland zou aangehouden zijn voor een misdrijf gepleegd in Suriname.

Meiland werd in België tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens internationale drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Volgens de Belgische autoriteiten stond hij aan het hoofd van een criminele organisatie, waarbij in de periode 2009-2015 grote hoeveelheden cocaïne werden ingevoerd vanuit de Dominicaanse republiek.

Volgens Crimesite hebben de Surinaamse autoriteiten de arrestatie van Meiland nog niet bevestigd, dus later meer.

De foto van Meiland komt van de Belgische Federale Politie en wel de ‘Most Wanted’ lijst.