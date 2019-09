Bezoeker Got Talent treft auto gesloopt aan na afloop

Zo trof de eigenaar van deze mooie Toyota Mark X zijn auto vanavond aan na afloop van de Surinaamse scholentalentencompetitie Telesur Got Talent. Dieven zijn ervandoor gegaan met zijn voorbumper, lenzen en grill op het moment dat hij in de Anthony Nesty Sporthal was.

Volgens de benadeelde is de diefstal binnen een uur gebeurd. Hij had zijn voertuig net tegenover de Sporthal geparkeerd. Op Facebook schrijft de benadeelde: “je denkt je gaat naar Got talent 3n dit vlak aan de overkant van nis wordt m auto gesloopt binnen een uur”.

Op social media zijn mensen niet te spreken over het gebeuren. Beweerd wordt dat zij als burgers nergens meer veilig zijn in Suriname. “Je gaat naar een talentenshow en die dieven wachten op jouw voertuig om hun talenten tentoon te stellen”, schreef een jongedame op Facebook.

Deze bende werd in maart dit jaar aangehouden voor autodiefstal en heling: