BBS’er beroofd van dienstwapen bij woning vervolgingsambtenaar

Een lid van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) is gisterochtend door drie ongewapende mannen beroofd van zijn dienstwapen. Dit gebeurde ten tijde toen hij bezig was de wacht te houden bij de woning van een vervolgingsambtenaar.

De Surinaamse krant Times of Suriname meldt in haar editie van vandaag dat de BBS’er bezig was de wacht te houden bij de woning van de vervolgingsambtenaar. Op een gegeven moment hoorde hij gestommel naast het wachthuisje waar hij zich bevond. Toen hij een kijkje nam om te zien wat er gebeurde werd hij meteen overvallen door drie mannen.

De beveiligingsambtenaar moest vuistslagen incaseren en werd daarna geduwd in een goot. Hierdoor raakte zijn lichaam besmeurd met modder. De BBS’er klaagde van pijn en moest met de ambulance afgevoerd worden voor medische behandeling.

De krant laat weten dat de criminelen de plaats verlieten met het buitgemaakte wapen. Zij kwamen via een onbewoond terrein. Het is niet bekend als zij gemaskerd waren. De politie van Livorno kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de aanhouding van de rovers.