Verkeersdode is Indonesische vrouw zonder rijbewijs die kuil probeerde te ontwijken

De 34-jarige vrouw die gistermiddag bij een eenzijdig verkeersongeval in Suriname om het leven kwam, was niet in het bezit van een rijbewijs. De vrouw, die de Indonesische nationaliteit bezit, moest tijdens het rijden uitwijken voor een kuil in de Naaldvarensweg. Daarbij verloor ze de controle over het stuur en kwam de auto in de langs de weg lopende goot terecht.

Het slachtoffer was samen met een 52-jarige mede inzittende onderweg naar het werk toen het ongeluk zich voordeed op donderdagmiddag 5 september. De politie van het bureau Paranam kreeg het bericht van het verkeersongeval in de Naaldvarensweg en deed de plek aan voor onderzoek.

Het ontzielde lichaam van vrouw werd door de Surinaamse politie op de berm langs de weg aangetroffen. Omstanders hadden haar lijk uit het voertuig gehaald, dat in de langs de weg lopen goot terecht gekomen was. De mede inzittende had geen noemenswaardige letsels opgelopen.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van de vrouw Inn Dyahwati, door de politie, afgestaan aan haar nabestaanden. Haar lijk zal hoogstwaarschijnlijk overgebracht worden naar haar geboorteland Indonesiƫ aldus het Korps Politie Suriname.