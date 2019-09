SDG-werkgroep RO bezoekt vakantiescholen

De Sustainable Development Goals (SDG)-werkgroep van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is bezig aan een ronde van vakantiescholen. De werkgroep doet dat in samenwerking met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, dat het geheel van vakantiescholen organiseert. De bezoeken worden uitgevoerd in de periode 3 tot en met 19 september door een team van SDG-boskopumans.

Miguel Abili van de RO SDG-werkgroep, zegt dat het de bedoeling is, om zoveel mogelijk Surinaamse jongeren in de vakantie te informeren over de 17 Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) op deze vakantiescholen. Daarnaast wilt de SDG-werkgroep deze jongeren ook bewust maken van de bijdrage die zij dienen te leveren aan het behalen van deze 17 doelen.

De bijdrage van de RO SDG Werkgroep aan de vakantiescholen is onderdeel van het project Technical Assistant to the Ministery of Regional Development. Dat project wordt uitgevoerd met technische en financiële ondersteuning van de UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de VN. Binnen dit project heeft de werkgroep al projecten uitgevoerd. Eén van haar recente activiteiten was het bezoek aan West-Suriname.

De vakantie schoolactiviteiten zijn op elke dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 3 tot en met 19 september 2019. Ze starten simultaan om 08.30 uur en duren steeds tot 13.00 uur, meldt het Nationaal Informatie Instituut.