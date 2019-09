Nieuwe methode autodieven: auto laten wegslepen

Autodieven in Suriname hebben schijnbaar een nieuwe methode ontwikkelt om auto’s te stelen: ze laten auto’s wegslepen door een sleepdienst. Dat overkwam een Surinaamse vrouw gisteren toen ze na haar werk terug liep naar haar auto, die nergens meer te bekennen was.

De vrouw parkeert haar auto al jaren op een leegstaand perceel, om vervolgens met een lijnbus naar haar werk te gaan. Gisteren toen zij omstreeks 14.45u uit de lijnbus stapte om weer met haar auto weg te rijden, zag zij dat de auto niet op locatie was.

Bij navraag kreeg zij te horen dat een sleepbedrijf de auto had weggesleept. Bij verificatie verklaarde het bedrijf dat een klant naar het kantoor had gebeld om bedoelde auto van die locatie weg te laten slepen. Volgens de chauffeur had hij de auto ‘in opdracht van een dogla persoon weggesleept naar Flora’.

Het voertuig werd door de sleepdienst inderdaad voor een woning te Flora gelost. Uit onderzoek kwam vast te staan dat de bewoners van dat pand niets afwisten van het voertuig en/of een opdracht tot het slepen van het voertuig.

De politie heeft de zaak in onderzoek.