23-jarige ex-vriendin steekt huis van ex-schoonvader in brand

De Surinaamse politie heeft dinsdag de 23-jarige Sabrina A. aangehouden op verdenking van brandstichting in de woning van haar ex-schoonvader. De vrouw stichtte de brand omdat zij niet tevredenheid was over de wijze waarop haar schoonvader bemiddeld had in de relatie problemen tussen haar en zijn zoon.

De politie van het ressort Santodorp kreeg op 3 september omstreeks vijf voor half vier in de middag de melding van de brand op een woonadres in het ressort en deed het adres aan voor onderzoek. De ingeschakelde brandweer kon niet voorkomen dat het huis nagenoeg helemaal verteert is door vuur.

Ooggetuigen verklaarden aan de politie, dat zij de ex-vriendin van een zoon van de hoofdbewoner kort voor de brand bij de woning hadden gezien. Dezelfde dag meldde de ex-vriendin Sabrina, A. zich aan op het politiebureau en gaf toe dat zij de woning in brand had gestoken.

Volgens het Korps Politie Suriname heeft zij krantenpapier en smeerolie gebruikt om haar criminele daad uit te voeren. Via een openstaand shutterraam heeft zij een gordijn in brand gestoken. Dat heeft ertoe geleidt dat de woning in de as is gelegd.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Sabrina in verzekering gesteld.