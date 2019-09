13-jarige jongen aangehouden voor stelen gasbuks van moeder

De politie heeft een 13-jarige jongen aangehouden in het district Wanica. Dit nadat hij de gasbuks, twee mobiele telefoons en fiets van zijn moeder gestolen heeft.

De Surinaamse krant Times of Suriname meldt in haar editie van vandaag dat de moeder wakker werd en zag dat de spullen gestolen waren. Zij merkte niet dat er ingebroken was in de woning. De woning is voorzien van camerabeveiliging en zij besloot de beelden na te gaan.

Op de beelden zag de vrouw dat haar zoon de goederen heeft gestolen. Hierna deed zij aangifte tegen hem, waarna hij is aangehouden. De gestolen goederen zijn aangetroffen en in beslag genomen. Na afstemming met het Openbaar Ministetie is hij in verzekering gesteld.

Vanwege zijn leeftijd is hij overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken van de politie.