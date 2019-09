Bij een verkeersongeval vanmiddag in Suriname is er een dode gevallen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een voertuig met daarin twee vrouwen in een goot is beland in de omgeving van Waterland in het district Para. Een van de vrouwen heeft daarbij ter plekke het leven gelaten. De Surinaamse politie is ter plaatse bezig met het onderzoek. Later meer.

