Politieagenten aangehouden voor aannemen geld tijdens verkeerscontrole

Twee politieagenten zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Dit nadat zij geld zouden hebben aangenomen van een autobestuurder tijdens een verkeerscontrole. Het geld werd aangenomen toen de bestuurder hun had aangeboden. Geld werd aangeboden nadat zij geconstateerd hadden dat bepaalde documenten niet in orde waren.

De Surinaame krant Times of Suriname meldt, dat beide wetsdienaren zijn aangehouden voor afpersing, knevelarij en het aannemen van giften en beloften in de rechtmatige uitoefening van hun ambt. De politiemannen zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De verkeersdeelnemer had een bepaald bedrag in vreemde valuta bij zich. Het vermoeden bestaat dat hij waarschijnlijk een buitenlander is. Hoofdinspecteur Humphrey Naarden geeft aan de krant aan dat deze zaak in onderzoek is bij de afdeling Onderzoek Personele Zaken.

Beide politiemannen blijven aangehouden in het belang van het onderzoek.