Schot uit wapen politieagent afgegaan tijdens ontwapening door bewakers

Uit het dienstwapen van een politieagent is maandagochtend tijdens een evenement in het district Saramacca een schot per ongeluk afgegaan. Dit gebeurde toen hij werd ontwapend door bewakers, nadat zij dachten dat hun collega die werd mishandeld door enkele mannen, was aangevallen door hem.

De Surinaamse krant Times of Suriname meldt in haar editie van vandaag, dat de politieman naar het evenement ging waar ook zijn vriend samen met zijn echtgenote waren. Op een bepaald moment hebben enkele mannen de vrouw onzedelijk betast. Dat leidde tot een woordenwisseling en eindigde in een worsteling, waarbij hulp van een bewaker werd ingeroepen.

De bewaker werd bij die gelegenheid aangevallen door de mannen. De agent schoot hem te hulp en haalde zijn dienstwapen tevoorschijn. Daarbij had hij het wapen gespannen. Andere bewakers zagen het gebeuren en kwamen de aangevallen bewaker hulp bieden. Zij dachten dat de agent hun collega had aangevallen en ontwapenden hem. Daarbij is per ongeluk een schot afgegaan uit het wapen. Niemand raakte gewond.

De krant laat weten dat de politieambtenaar als de bewakers naar het bureau waren overgebracht. Na verhoor zijn allemaal heengezonden. Het wapen van de agent is in bewaring genomen. De mannen die de vrouw hadden betast zijn niet aangetroffen.