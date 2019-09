Manager Staatsolie ontheven vanwege betrokkenheid negatief artikel op social media

Johan Kalpoe manager bij Staatsolie is afgelopen vrijdag uit zijn functie ontheven bij het Staatsbedrijf. Dit nadat uit onderzoek is gebleken dat hij betrokken is geweest bij de totstandkoming van het negatief artikel “Feiten mismanagement en corruptie Staatsolie en Rudolf Elias” dat op 17 augustus op social media geplaatst is en 19 augustus is bijgewerkt.

Staatsolie heeft de ontheffing van de manager kenbaar gemaakt in een bekendmaking aan het personeel. Het artikel wordt door het Staatsbedrijf in de bekendmaking getypeerd als een lasterlijke artikel. Daarnaast zou het artikel Staatsolie in een kwaad daglicht hebben geplaatst en het imago van het bedrijf, zijn directie en de aandeelhouder ernstig hebben geschaad.

Bronnen melden aan de redactie van Waterkant.Net dat Kalpoe tot de nieuwe groep refinery managers behoorde die in 2013 waren aangetrokken. Op social media zijn mensen niet te spreken over de ontheffing. Beweerd wordt dat de manager gefungeerd heeft als een klokkenluider en juist beschermd dient te worden.

Volgens de bezorgde burgers zou de manager beschermd moeten worden, omdat als de zaken zoals in het artikel vervat zijn op waarheid berusten, erger voorkomen kan worden. Volgens hun zou er juist een diepgaand onderzoek ingesteld moeten worden alvorens de ontheffing besloten is. Hieronder de bekendmaking van het bedrijf aan het personeel:

De bekendmaking