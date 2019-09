Luchtverkeersleiders leggen werk neer vanwege wateroverlast na regen

Opmerkelijk bericht uit Suriname: luchtverkeersleiders op de internationale luchthaven van Suriname hebben hun werk tijdelijk neergelegd vanwege wateroverlast na regen. Het gaat daarbij om lekkages in één van de werkruimten, schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vanmorgen.

Volgens de site sijpelt het water onder de grondbekleding en blijft daar liggen, waar ook de bekabeling ligt. Ook zouden de lekkages niet ver verwijderd zijn van de breakerkast, wat zorgt voor gevaarlijke situaties. De luchtverkeersleiders vrezen voor kortsluiting en hebben al vaker op dit euvel gewezen.

Er zijn zelfs storingen opgetreden waarbij lampen niet meer aangaan. Drie weken geleden zouden de luchtverkeersleiding aan de bel hebben getrokken bij de leiding van Luchthavenbeheer. Er was beloofd de lekkage op te lossen, wat echter niet is gebeurd schrijft Starnieuws.

De luchtverkeersleiders zijn daarom gisteravond omstreeks tien uur spontaan in actie gegaan waarbij sprake is van een gedeeltelijke werkneerlegging. De luchtverkeersleiders hebben aangegeven dat ze niet willen werken zolang er geen structurele oplossing is.

Vanmorgen heeft de bond van Luchtverkeersleiders een spoedvergadering gehad met de minister van Openbare Werken, Communicatie & Transport, Vijay Chotkan. De uitkomst van dat gesprek is nog niet bekend.