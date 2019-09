Landbouwers Houttuin en omgeving krijgen GAP-training

De landbouwers van het ressort Houttuin in het district Wanica zijn gestart met een driedaagse Goede Agrarische Praktijken (GAP) training. De groep van 20 landbouwers van dit ressort Wanica-B is de vierde groep die deze GAP-training volgt, meldt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Landbouwvoorlichters van LVV hebben binnen korte tijd aan een aantal Surinaamse landbouwers uit verschillende ressorten deze bijzondere training overgedragen. De ressorten die afgerond zijn: Wanica-C (Santodorp en omgeving), Wanica-B (Kwatta en omgeving) en Saramacca (Uitkijk en omgeving). GAP is van enorm belang voor de garantie voor het produceren van veilig voedsel voor de gemeenschap, zowel lokaal als buiten Suriname. In het kader van de strenger aangepaste exportregelgeving van de Europese Unie (EU) werkt LVV met alle stakeholders samen aan het afwerken van een pakket aan maatregelen.

Het National Plan Protection Organisation (NPPO), onder leiding van de Interm Manager, Dr. Imana Power, die is opgericht om het geheel te coördineren met betrekking tot de nieuwe exportregels van de EU, is nog steeds bezig zaken te ordenen. De GAP-training is daar een onderdeel van en is in volle gang. De aangepaste Plantenbeschermingswet van 1965 is reeds ingediend bij De Nationale Assemblee ter behandeling. De keuringsinspecteurs van LVV zijn bezig met 100% controle op de exporteren fruit en groente. De NPPO heeft ook de pre-audit dossier bij de EU ingediend op 22 augustus jl.

De landbouwers krijgen bij de afronding van de training een GAP-certificaat. Naast de GAP certificering, wordt ook gewerkt aan een productencode en een tracking systeem.LVV-minister Rabin Parmessar heeft de GAP-trainingen voor de boeren vereist nadat bekend werd dat Suriname deels van haar exportmarkt voor groenten en fruit naar de EU dreigt te verliezen, vanwege het voorkomen van schadelijke organismen op exportproducten. “We werken allen samen naar de zekerheid van gezond en veilig voedsel”, aldus de bewindsman.