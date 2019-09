Bejaarde man (77) dood neergevallen bij regeringsgebouw van Suriname

Een 77-jarige man is gisterochtend dood neergevallen bij het regeringsgebouw van Suriname aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Dit gebeurde toen de man aan het wachten was op vicepresident (vp) Ashwin Adhin om een gesprek te voeren.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man samen met zijn vrouw bij het regeringsgebouw was, om een gesprek te hebben met de Surinaamse vicepresident. Tijdens het wachten op de vp, viel hij op een gegeven moment plotseling van zijn stoel en raakte bewusteloos. Kort daarna gaf hij de geest.

De politie kreeg een melding dat een man bewusteloos was geraakt bij het regeringsgebouw. Toen de politie ter plekke arriveerde schakelden zij een ambulance in om de man af te voeren. Bij aankomst van het ambulancepersoneel bleek dat de man reeds was overleden. Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast.

De politie heeft na het onderzoek en afstemming met het Openbaar Ministerie het ontzielde lichaam inmiddels afgestaan aan de nabestaanden.