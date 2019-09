Monument onthuld bij viering Dag der Migranten in-Suriname

Vicepresident (vp) Michael Ashwin Adhin, heeft gisteren tijdens de viering van de Dag der Migranten een monument onthuld nabij de Wakapasi. Op het monument zijn twee handen te zien die de verschillende nationaliteiten symboliseren die naar Suriname getrokken zijn. De ster aan de bovenkant symboliseert de eenheid onder de Surinaamse samenleving.

De vp geeft aan dat met de plek waar het monument neergezet is, vlak voor de Palmentuin, er meteen een ode gebracht wordt aan de eerste bewoners van ons land. Volgens Adhin is er een moment gekomen dat wij een eigen invulling geven aan de geschiedenis van onze voorouders, die allen naar Suriname zijn gemigreerd. “Nu wij de historische feiten kennen, hebben wij een concept weten te introduceren dat ons eigen is. Wij zijn allen nakomelingen van migranten. Vandaar dat het gepast is om zo een dag ter ere van de voorouders te introduceren”, liet de vicepresident weten.

Verder heeft de vp laten weten dat ontwikkeling en eenheid niet alleen een streven is, maar dat wij continu ervoor moeten zorgen dat wij de ontwikkeling brengen en de eenheid bewaren. De eerste zondag van september is uitgeroepen tot de “Dag der Migranten”. Het is een dag waarbij middels kunst, cultuur, dans en culinair de natie Suriname te zien is. Dit initiatief is voortgesproten uit een opmerking van president Bouterse dat herdenkingen, thans verspreid over het hele jaar, moeten worden gecentraliseerd.

De “Dag der Migranten” zal een jaarlijks terugkerend karakter hebben. De festiviteiten vonden dit jaar op het onafhankelijkheidsplein plaats, meldt het Nationaal Informatie Instituut.