Verrassende nieuwe deelnemers bij SuriPop XXI

De twaalf finale componisten van de 21ste editie van het Suripop componisten festival zijn bekend. Opvallend is het aantal ‘nieuwe’ en bekende namen uit de Surinaamse muziekwereld.

Het gaat om: de jonge gospelzangeres en songwriter Nicole Mackintosh (‘Ete Wan Lesi’), de theatermaakster Hilkia Lobman (‘Tanpresi’), de hip hoprapartiesten Gino Ammersingh meer bekend als Crazy G (‘Lobi Na Wan Wortu’), Claude Winnie Dinge meer bekend als Scrappy W (‘Mi Wani Gwe’) en Emanuel Sanvisi (‘Libisma Tu’), de muziekproducer en muzikant Roberto Banel (‘Mi No Sa Kori Yu’) en de 24- jarige artiest Delceggio Scheineman (‘Prasoro’).

Ook opvallend in deze editie is dat alle twaalf songteksten Sranantongo titels zijn. Tot Suripop XVI was er een mix van Sranan, Engels en Nederlandse titels. De officiële launch van de Suripop XXI-CD en dvd van de composities vindt een maand vóór de finaleshow plaats.

De gala-avond met de finale show staat gepland op 1 augustus 2020 in Suriname.