Tyrone Spong wint in Mexico van Jeyson Minda uit Ecuador

De Surinaams-Nederlandse bokser Tyrone Spong heeft het gisteren in Mexico opgenomen tegen Jeyson Minda uit Ecuador. Spong die uitkomt voor Suriname, kwam zaterdag voor het eerst in 2019 in actie en versloeg zijn tegenstander daarbij in twee ronden.

Blessures hielden hem langdurig uit de ring; Spong had sinds een overwinning afgelopen december in Suriname niet meer gebokst. Maar juist deze overwinning op Minda kan wel eens heel belangrijk zijn voor het verdere verloop van de bokscarrière van Spong, schrijft boxnation.nl. Volgens de site zou Spong namelijk de volgende uitdager kunnen zijn van de Oekraïner Oleksandr Usyk.

Usyk maakt op 12 oktober zijn debuut in het zwaargewicht gaat maken. Hij is een grote tegenstander en als Spong tegenover hem komt te staan betekent dat hij op een ander boksniveau zal acteren. Maar ook qua media aandacht zou dat gevecht vele malen grootser zijn dan die van afgelopen zaterdag schrijft boxnation.

De in Miami gevestigde Spong die wordt getraind door de gerenommeerde Pedro Diaz, verbetert zijn record nu naar 14 overwinningen, waarvan 13 door middel van KO. Bekijk de wedstrijd hieronder terug:

BEKIJK DE WEDSTRIJD HIER TERUG OP 1 UUR en 12 minuten (1:12)