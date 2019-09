Petitie gestart om in VS vastzittende Singh(74) naar Nederland te krijgen

Sieta Singh, de zus van Jaitsen Jainandun Singh die al 35 jaar mogelijk onschuldig vast zit in de Verenigde Staten, is een online petitie gestart om de 74-jarige man naar Nederland te krijgen. Onlangs besloot de Nederlandse overheid dat de Surinaamse Nederlander niet terug mag keren naar Nederland, omdat hij voorafgaand aan zijn arrestatie niet vijf jaar aaneengesloten in Nederland heeft gewoond. De petitie die hier te ondertekenen is luidt als volgt:

Sieta Singh, de zus van Singh en medestanders die ondertekenen constateren dat de Nederlandse minister Fred Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zich wel inzet voor de terugkeer van de in Thailand gedetineerde coffeeshophouder Johan van Laarhoven en zijn vrouw– die net als Singh geen vijf jaar in Nederland heeft gewoond.

En dat de Nederlandse overheid niet bereid is met coulance naar de zaak van de 74-jarige Jaitsen Singh te kijken, die in de gevangenis kampt met een slechte gezondheid.

Zij verzoeken de Nederlandse overheid het maximale te doen om Jaitsen Singh terug te halen naar Nederland en gebruik te maken van de bevoegdheid van de minister om een uitzondering te maken.

Singh zit al 35 jaar mogelijk onschuldig vast in de Verenigde Staten. Hij werd in april 1984 gearresteerd op basis van de verklaring van één kroongetuige. Twee jaar later volgde de veroordeling: een celstraf van 56 jaren. Maar dit vonnis kwam door dubieuze omstandigheden tot stand. Dat zag ook de rechter: een herziening volgde in de jaren ’90.

Maar zijn vonnis is nooit aangepast. Nu heeft de Nederlandse overheid besloten dat hij niet terug mag keren naar Nederland, omdat hij voorafgaand aan zijn arrestatie hier niet vijf jaar aaneengesloten heeft gewoond.

De petitie ook tekenen kan hier.