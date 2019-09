Gewonden bij zware aanrijding tussen drie voertuigen Kwattaweg

Vannacht rond 01.30u vond er een zware aanrijding plaats tussen drie voertuigen aan de Kwattaweg ter hoogte van de Engelbuitenweg. De redactie verneemt dat daarbij minstens 4 personen gewond raakten en per ontboden ambulance afgevoerd zijn naar de Spoed Eisende Hulp.

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname waren ook ter plaatse om assistentie te verlenen. Dit omdat enkele inzittenden ook bekneld waren geraakt in de voertuigen. Alle voertuigen zijn zwaar beschadigd en moesten door de sleepdiensten afgevoerd worden.

Het verkeer op de Kwattaweg werd door het ongeval ernstig gehinderd. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Deze informatie is nog niet officieel bevestigd dus later meer.