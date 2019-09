Fietser dodelijk aangereden door 21-jarige jongeman zonder rijbewijs

Het verkeer in Suriname heeft weer een slachtoffer geëist. De 61-jarige fietser Soeroso Kasmo is afgelopen donderdag overleden in het ziekenhuis. Dit nadat hij kort voor aankomst frontaal is aangereden door de 21-jarige autobestuurder Li L. zonder rijbewijs.

De Surinaamse politie van bureau Centrum kreeg de melding van een aanrijding op de kruising van de Cocoslaan en de Weg naar Maretraite tussen een bestelbusje en een fietser. Daarbij is er ook doorgegeven dat er sprake is van persoonlijke ongelukken.

Bij aankomst op de plek werd de autobestuurder en het slachtoffer Kasmo aangetroffen. De fietser was niet aanspreekbaar. Onderzoek wees uit dat de jongeman over de Eldoradolaan reed komende vanuit de Weyoelaan en gaande richting de Weg naar Maretraite. De fietser reed over de Cocoslaan komende vanuit de Florastraat en gaande richting de Weg naar Maretraite.

De autobestuurder heeft bij het beschrijven van een rechtse bocht richting de Citruslaan echter geen voorrang verleend aan de fietser die op dat moment eveneens een linkse bocht beschreef in de richting van de Citruslaan. Dit met als gevolg een aanrijding. Per ontboden ambulance werd het slachtoffer afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp, waar hij kort na aankomst het leven liet. Zijn ontzielde lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.

Li L. bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij werd aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Paramaribo, meldt het Korps Politie Suriname.