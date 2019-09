Dronken autobestuurder ramt paal en probeert daarna agent te wurgen

De Surinaamse politie heeft een 29-jarige dronken autobestuurder in verzekering gesteld nadat hij vlak voor het politiebureau van Santo Boma hij een elektriciteitsmast ramde. Op het politiebureau ging hij vreselijk tekeer tegen de agenten waarbij hij ze ook met de dood bedreigde. Op een gegeven moment nam hij een politieman zelf in een wurggreep meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De verdachte Amietperkash B. nam in de vooravond van donderdag 15 augustus onder invloed van alcohol deel aan het verkeer. Amietperkash reed in zijn auto over de Tampoeaweg en vlak voor het politiebureau van Santo Boma ramde hij een elektriciteitsmast. Hij werd aangehouden en voor een blaastest overgebracht naar het politiebureau waar hij zich agressief gedroeg.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het rijbewijs van Amietperkash ingevorderd voor deelnemen aan het verkeer op de openbare weg onder invloed van alcohol. Bij de blaastest blies hij 670 microgram per liter uitgeademde lucht, ver boven de toegestane 220. Hij is ook in verzekering gesteld voor onder andere poging tot doodslag mishandeling en bedreiging van politieambtenaren.

Voor de objectiviteit is het strafrechtelijk onderzoek tegen Amietperkash overgedragen aan de afdeling Recherche Regio Midden; terwijl het onderzoek van de verkeersovertreding is overgedragen aan de Verkeersunit Regio Midden.