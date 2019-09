28-jarige jongeman verdronken in kreek nabij Moengotapoe

De 28-jarige St.Clair Kraam is gisteren vermoedelijk verdronken toen hij ging zwemmen in een kreek nabij het dorp Moengotapoe in het district Marowijne. Zijn ontzielde lichaam is later op de dag geborgen en in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie.

De politie van Moengo kreeg op zaterdagmiddag de melding binnen van een verdrinking te Moengotappoe. Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar voren gekomen, dat het slachtoffer moet zijn gaan zwemmen in een kreek nabij het dorp. Hij zou op een gegeven moment in de diepte zijn verdwenen.

Nadat het het lichaam van St. Clair dezelfde dag uit kreek is gehaald, stelde een ingeschakelde arts officieel de dood vast, meldt het Korps Politie Suriname.