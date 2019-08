Hennepteelt een feit in Suriname

Door het ondertekenen van een Memorandum of Understanding (MoU) is de Hennepteelt in Suriname een feit geworden. Afgelopen maandag hebben de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Sergio Akiemboto en zijn collega van Volksgezondheid, Antoine Elias, de MoU ondertekend. Het doel is om een samenwerking te bewerkstelligen tussen het bedrijf InVitroPlants, ressorterende onder Grassalco NV, voor het produceren van cannabisplantjes en -zaden die bestemd zullen zijn voor kleine- en middelgrote telers in Suriname.

Volgens de NH-minister heeft de Hennepteelt voordelen voor de economie van het land. Wereldwijd is dit product zich aan het ontwikkelen. Maar Akiemboto geeft toe, dat er hiervoor wetgeving nodig is om dit traject te organiseren. Daar heeft het ministerie van Volksgezondheid de afgelopen periode aandacht aan besteedt. Om over te gaan tot de uitvoering zijn enkele randvoorwaarden gesteld.

Een belangrijke voorwaarde is de levering van kwalitatief plantmateriaal, waardoor er regelmatig voldoende geproduceerd kan worden. InVitroPlant is namelijk de geschikte partner voor de uitvoer van dit project. De NH-bewindsman is er zeker van dat InVitroplant dit aankan en hiervoor haar deskundigen zal inzetten. Gaandeweg zal er gekeken worden om ook het ministerie van Landbouw Veeteelt & Visserij (LVV) bij te betrekken aan dit gebeuren, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Hennepteelt, die onder andere ingezet wordt voor de productie van vezel, medicijnen en kleding, is naast goud significant aan het uitgroeien. Een reden dus, waarom naar zeggen van de minister hierin kan worden geïnvesteerd. Bovenal is het gebruik van de Hennepteelt milieuvriendelijk. Ook de minister van Volksgezondheid is de mening toegedaan dat de Hennepteelt wereldwijd aan het stijgen is, vandaar dat hij geen twijfels heeft over het ondertekenen van deze MoU.

Eerder dit jaar bracht de voorzitter van het Advies- en Monitoringsorgaan Wetenschappelijk Onderzoek Hennepteelt, Boy Guardiola, een kennismakingsbezoek aan minister Akiemboto. Tijdens dit bezoek heeft Guardiola de NH-topman geïnformeerd over de status met betrekking tot de opzet van de hennep industrie voor ons land.

Guardiola maakte daarbij onder andere het doel welke zijn organisatie heeft kenbaar, namelijk; Suriname economisch voordeel te laten halen uit de booming industriёle en medische hennepindustrie. De heersende paradigma’s binnen de samenleving moeten geminimaliseerd worden en de maatschappelijke weerstanden ten aanzien van de implementatie van de Canabis Industrie in ons land, moet worden weggenomen cq verminderd. Ook de wetgeving moet volgens Guardiola worden gewijzigd.