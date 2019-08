Tiener te water geraakt en verdronken in Suriname

Een jongen van ongeveer 13 jaar oud is donderdagochtend rond 09.00u te water geraakt en verdronken in het binnenland van Suriname. Het ongeval vond plaats in het dorp Dan in het district Sipaliwini. Hoofdinspecteur Ulrich Tjin Liep Shie, regiocommandant Midden- Suriname, bevestigt de verdrinking tegenover Waterkant.Net.

Hoe het slachtoffer precies te water is geraakt was op het moment van schrijven nog onduidelijk. Wel is bekend dat hij een epilepsiepatiënt was en toen hij te water is geraakt, hij meteen in de diepte moet zijn verdwenen.

De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Het ontzielde lichaam is nog niet geborgen. Zodra er meer informatie is wordt dit bericht aangevuld.