Zorgverzekeraar Assuria neemt palliatief terminale zorg op in pakket

Na vruchtbare gesprekken en onderhandelingen tussen het Diakonessenhuis en verzekeringsmaatschappij Assuria heeft Assuria als eerste zorgverzekeraar in Suriname de palliatief terminale zorg ook in hun pakket opgenomen. Deze vorm van zorg wordt gegeven in een hospice is is voor ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is. Zij willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving. Door allerlei omstandigheden is dit niet altijd mogelijk. Soms is de belasting te zwaar of is er geen of een te klein netwerk en lukt het niet deze zorg thuis te bieden. In heel veel gevallen kan een hospice ondersteuning en hulp bieden.

Een hospice is een huis met een beperkt aantal bedden (in dit geval 4) waar patiënten die ernstig ziek zijn, en in de terminale fase verkeren , hun laatste maanden op een menswaardige manier kunnen doorbrengen, in een warme, familiaire en gastvrije omgeving, ongeacht religie, afkomst of sociale status. Er wordt aandacht besteed aan het lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel welzijn van de patiënten en begeleiding van de familie. De zorg wordt geleverd door professionele zorgverleners, vrijwilligers en familieleden in een gastvrij, huiselijke en warme omgeving.

Het eerste hospice van Suriname staat op het terrein en onder beheer van het Diakonessenhuis. Het is onderdeel van het project ‘versterking van de palliatieve zorg in Suriname’ waaraan het Diakonessenhuis samen met twee partnerorganisaties actief heeft meegewerkt. Sinds december 2016 is het Hospice volledig ingericht en ter beschikking van de Surinaamse gemeenschap. Echter wordt het hospice niet veelvuldig gebruikt, omdat tot kortgeleden alle kosten van eigenrekening waren.

Eerder dit jaar is er een patiënt opgenomen in het hospice, waarvan de verzekeringsmaatschappij Assuria heeft aangegeven de kosten op incidentele basis te zullen vergoeden. Het Diakonessenhuis heeft dit beschouwd als een mijlpaal omdat de verzekeringsmaatschappij het belang van palliatieve terminale zorg toen heeft ingezien en dit ook een mogelijke opening zou kunnen zijn naar de structurele opname van deze zorg in het zorgpakket.

Het opnemen van palliatief terminale zorg in het Assuria pakket, is een zeer belangrijke ontwikkeling, aangezien sterven een deel is van het leven en een ieder individu ook bij een terminale ziekte het recht heeft tot op het laatste moment kwalitatieve zorg en begeleiding te genieten. Het Diakonessenhuis als beheerder van het hospice hoopt dat meerdere verzekeringsmaatschappijen de stap van Assuria zullen volgen waardoor zorgverzekeraar en zorgaanbieder te kennen geven ook in de laatste levensfase te gaan voor zorg waarbij de kwaliteit van leven voorop staat.