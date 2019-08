Wederom tientallen buschauffeurs beboet en vergunningen ingetrokken

Maandagochtend hebben politieambtenaren van de afdeling Algemene Surveillance Dienst samen met ambtenaren van het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme 21 buschauffeurs in Suriname beboet en 36 vergunningen ingetrokken.

De redactie verneemt dat er is opgetreden tegen chauffeurs die rijden op de route van Lijn 8, Lijn 9, PS, PE en PSB. De Surinaamse buschauffeurs zijn beboet voor verschillende overtredingen. De lijnbusvergunningen zijn ingetrokken omdat de chauffeurs geen chauffeurskaart hebben.

Een woordvoerder van het Korps Politie Suriname laat weten dat het de laatste tijden gebleken is dat lijnbussen bestuurd worden door chauffeurs die de leeftijd daarvoor nog niet hebben bereikt of niet beschikken over een chauffeurskaart. De woordvoerder benadrukt dat om een lijnbus te mogen besturen de chauffeur tenminste 23 jaar oud zijn en zich moet laten registeren bij het ministerie voor een chauffeurskaart.