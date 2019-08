President Bouterse bezoekt Inheems dorp Kwamalasemutu

President Desi Bouterse van Suriname heeft afgelopen zondag een bezoek gebracht aan het Inheems dorp Kwamalasemutu. Het doel van dit bezoek is onder meer om met granman Asongo Alalaparu van de Trio’s en de gemeenschap aldaar van gedachten te wisselen over de verdere ontwikkeling van het dorp. Het staatshoofd heeft zijn ontvangst, welke op traditionele wijze heeft plaatsgevonden geprezen, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

“Niet overal waar je komt zie je dat de cultuur zo levendig in stand wordt gehouden”, zei president Bouterse. Het staatshoofd laat weten dat dit het juiste moment is om een bezoek te brengen aan Kwamalasemutu, vanwege de belangrijke conferentie die nu gaande is in het dorp en de omliggende gebieden.

De granman is blij met het bezoek van de president en heeft hem van harte welkom geheten in het inheems dorp. Gisteren heeft het staatshoofd een vergadering gehouden met de granman, districtscommissaris Theresia Cirino van het Coeroeniegebied en de dorpsgemeenschap.