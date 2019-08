Kwatta-aap die schade aanrichtte in Nickerie gevangen

Leden van de afdeling Natuur Beheer en Conservation International hebben een ‘rebellerende’ kwatta-aap gevangen in het district Nickerie in Suriname. Dit nadat de aap sedert vorig week bezig is geweest schade aan te richten in de omgeving Nationaal Project. Apparatuur van burgers, voedingsmiddelen alsook een mandir in de omgeving hebben schade ondervonden van deze aap.

Middels verdoving is het geluk dit beschermde diersoort gevangen te nemen. De aap is inmiddels overgebracht naar Paramaribo. Na twee dagen van observatie bij een Surinaamse dierenarts zal het weer worden losgelaten in de natuur.

Districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe die sedert vorig week vaker klachten kreeg van schade aan goederen van burgers zegt blij te zijn met de vangst. Zij bedankt de afdeling Natuur Beheer en Conservation International voor hun inzet, meldt het Burger Informatie Centrum van Nickerie.

De kwatta-aap is een beschermde diersoort en wordt daarom ook afgeraden hem te houden als huisdier. Los van het feit dat het soms agressief kan worden is het overbrengen van ziektes door deze dieren op de mens erg groot. Dit lieten de deskundigen van Natuur Beheer en Conservation International doorschemeren.