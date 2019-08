Afterparty Suriname festival op zaterdag 31 augustus

Komend weekend staat Den Haag weer drie dagen in het teken van het gezellige Suriname Festival! En dit jaar is er op ZATERDAG 31 AUGUSTUS een officiële en -exclusieve- Suriname Festival AFTERPARTY van 23.00u – 04.00u in de Sir Winston Club te RIJSWIJK! Daar kun je tot diep in de nacht lekker verder genieten op de beste Surinaamse, Urban en Caribische hits waaronder merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina muziek.

Voor de muziek zorgen top DJ’s waaronder helemaal uit Suriname: *GILLY GONZALES! Ook van de partij is de Amsterdamse female-DJ *SHANN en de bekende Haagse DJ *MIKE MOTION. Uiteraard is onze huis-DJ *MEO MANIA er weer bij! Een divers Surinaams gezelschap, dus dat wordt zeker gezellig!

De EARLY BIRD tickets zijn inmiddels uitverkocht, MAAR er zijn nog gewone tickets hier online verkrijgbaar voor slechts 10 euro. Ook zijn er speciale Lady Tickets waarop 2 dames naar binnen kunnen voor €15. Wees er snel bij want op=op!

LADY TICKET (voor 2 dames): €15

NORMAL TICKET: €10

DOOR TICKET: €15

Afterparty Suriname Festival op zaterdag

Zaterdag 31 augustus 2019

Sir Winston Club Rijswijk (ingang Casino)

Adres: Kessler Park 30 (parkeren hoek van de Lange Kleiweg / Kessler Park)

Catering: Surinaams-Javaans(Royal Java Food)

Toegang: 18+ (beveiliging aanwezig)

VIP TAFELS: 06-26328025