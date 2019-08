Academisch Ziekenhuis Suriname opent gerenoveerde vleugel

Compleet zuidelijk beddenhuis AZP gerehabiliteerdVandaag heeft de oplevering plaatsgevonden van het zuidelijk beddenhuis op de 1e etage van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Met de oplevering hiervan, is de totale zuidelijke vleugel van het ziekenhuis gerehabiliteerd. Volgens Algemeen directeur van het AZP, Claudia Redan, zijn er nog vele projecten die uitgevoerd moeten worden, waaronder een parkeerplaats. U hoort Claudia Redan.Ook financiënminister Gillmore Hoefdraad was aanwezig bij de opening van het beddenhuis. Hij is onder de indruk van het verzette werk van de directie. Ook is hij blij dat het ziekenhuis normaal functioneerde tijdens de renovatie.Hoefdraad zegt dat er binnenkort 6 miljoen US$ zal worden vrijgemaakt uit de lening van de renovatie, voor nog uit te voeren projecten. Assembleevoorzitter Jennifer Simons zegt dat Surinamers over het algemeen slecht zijn in onderhoud van investeringen. In de afgelopen jaren is het AZP in verval geraakt. Dat zou volgens Simons nooit meer mogen gebeuren.Volg onze radiouitzending 1x24u LIVE via de link op deze pagina: https://www.facebook.com/190328891722488/posts/422095858545789