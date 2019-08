Vier zaterdagen POP UP Art Village in de Hermitage Mall

Om het groter Surinaams publiek de mogelijkheid te geven kennis te laten maken met Surinaamse kunstenaars en artiesten wordt er op de begane grond in de Hermitage Mall, de POP UP Art Village georganiseerd. Het is een initiatief van Platform Support Suriname en Kokolampu in samenwerking met de Hermitagemall. De Surinaamse kunstenaars en artiesten, vanuit Platform Support Suriname, zullen via Performance Art, Spoken Word, Haarkunst (m.n Vlechten) en Beeldende Kunst hun talenten delen met het publiek.

Lokale kunstenaars en artiesten die meedoen aan de POP UP Art Village zijn o.a. Zulile Blinker (MC), Siah Valentina (Beeldende kunst), Emanuel Pinas (Muziek), Stephano Linkers & Kevin Thompson (Dans), Guillermo Linger (Beeldende kunstenaar), Koloku (Spoken Word), Xiomara van Hetten (Muziek), Emanuel Sanvisi (Muziek/Poetry), Nisha Madaran (Muziek) en meer. Haarkunst door: Coockie’s, Jelisa Brashuis, The Hairbox, Sequille Hasselbank; Raoel Barbershop en meer.

Bezoekers worden in de gelegenheid gesteld om hun haren te laten vlechten en kennis te maken met de artiesten. De POP UP Art Village is een unieke plek die op 4 zaterdagen oppopt, waar creatieve uiting, zichtbaarheid centraal staan. Lokale kunstenaars en artiesten krijgen de kans om hun talenten te tonen. Hiernaast zullen de kinderen uit het tehuis Hoop Voor Kinderen in de watjes worden gelegd met onder andere haarverzorging en beeldende kunst.

De Hermitage POP Up Art Village vindt plaats op de zaterdagen in de vakantie en wel op zaterdag 31 augustus, 7 september, 14 september & 21 september, telkens van 17.00 -20.00 uur.

Om de Hermitage Mall als winkelcentrum in zijn geheel volgens internationale standaarden te promoten is in 2017 gestart met de herpositionering van deze Mall. Eén van de eerste activiteiten was de in 2018 gehouden, zeer succesvolle, POP UP Shop voor Surinaamse mode- en sieraden ontwerpers, die hiermee een platform kregen voor het breder publiek. De POP UP Art Village geschiedt in samenwerking met het Platform Support Suriname en Kokolampu (Collectief Performance Art).