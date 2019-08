Training ‘Basic Business Skills’ LVV-personeel afgesloten

De tweedaagse training ‘Basic Business Skills’ voor het personeel van de diverse onderdirectoraten van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is vrijdag afgesloten. Deze cursus is verzorgd door het ministerie van Arbeid in samenwerking met de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE).

De training had als doel de deelnemers tools aan te reiken in leiderschap, communicatie, verandermanagement en ethiek. Deze skills worden door organisaties gebruikt om te gaan naar professionaliteit. LVV-minister Rabin Parmessar heeft bij zijn aantreden aangegeven het personeel adequaat en bekwaam te willen maken middels trainingen teneinde bij te dragen aan het realiseren van de vastgestelde beleidsdoelen.

De minister bedankte de trainers en het ministerie van Arbeid voor het willen verzorgen van deze cursus en deed meteen het verzoek om dit jaar nog beschikbaar te zijn voor het overige personeel. De cursus werd afgesloten middels, een korte motivatie sessie en de uitreikingen van certificaten, meldt het Nationaal Informatie Instituut.