Ondernemer niet te spreken over publiek maken van excuusbrief door dc

De Surinaamse ondernemer Jairadj Gajadien is niet te spreken over het feit dat een excuusbrief van hem aan districtscommissaris Eric Grauwde, door het commissariaat naar buiten is gebracht. Gajadien noemde Grauwde eerder een racist, maar schreef een brief waarin hij zich verontschuldigt voor deze eerder door hem gedane ‘emotionele en niet-gefundeerde aantijging’. De brief werd zaterdag op de Facebook pagina van Bic Paramaribo Zuidwest geplaatst (foto onder).

Volgens Gajadien heeft de dc de brief openbaar gemaakt, terwijl die niet bestemd was voor publiek. Tegen dagblad De Ware Tijd zegt de ondernemer hierover: “Grauwde heeft zich als een klein kind gedragen. Hij moet zich eigenlijk schamen, hij is een dc niet waardig.”

Gajadien ligt al maanden in de clinch met Grauwde, die de vergunning van Gajadien’s Intercity Dancehall Pont heeft ingetrokken. Grauwde liet eerder weten dat er een vergunning aan Inter City is verleend om een kermis te organiseren. Er worden daar echter ook shows georganiseerd en is er ook een discotheek op de plek opgezet, hetgeen niet conform de vergunning is.

De evenementen locatie was op Facebook een wraakactie gestart tegen Grauwde die hij ziet als een verlengstuk van de NDOP en de regering. Middels verschillende postings beschuldigde hij de Surinaamse regering van corruptie en wanbeleid.

Dat Gajadien boos is op de dc blijkt ook uit een posting zojuist op zijn Facebook pagina, waarin gezegd wordt “Wij gaan om 6 uur live…Dc Grauwde wordt straks ontmaskert met zijn leugens.. Ook een paar Neppe Journalisten gaan we ….ontmaskeren … De strijd is weer begonnen… ……Dus blijf standby…..“