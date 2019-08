Test met thermoplastische verf voor wegmarkering op Bosje brug

De Jules Wijdenboschbrug in Suriname moet conform de verkeersregels worden voorzien van wegmarkeringen. De Surinaamse Wegenautoriteit wil daarvoor in plaats van gewone wegenverf, zogenoemde thermoplastische verf gebruiken. Deze is wel duurder, maar gaat veel langer mee dan gewone wegenverf.

Omdat het vooraf nog niet bekend hoe de thermoplastische verf op de brug zal uitpakken, zal er maandag aanstaande een test hiermee worden uitgevoerd op de Bosje brug. De brug zal gedeeltelijk worden voorzien van deze verf en als het twee maanden goed blijft, zal de hele brug hiervan worden voorzien, zegt een hoofd van de Wegenautoriteit tegen Dagblad De Ware Tijd.

Thermoplast bestaat uit markeringen in kunststof die vrijwel op elk wegoppervlak eenvoudig kunnen worden aangebracht. Deze markeringen gaan 6 tot 8 keer langer mee dan op het wegdek aangebrachte geschilderde markeringen. Ook is het eenvoudig te monteren door één persoon met een borstel en een gasbrander.

Maandag zal de Wegenautoriteit vanaf 23.00u ’s avonds thermoplastische verf aanbrengen op een deel van de brug om na te gaan of het middel goed zal hechten aan de belangrijke oeververbinding. De werkzaamheden zullen dinsdag tot 04.00u in de ochtend plaatsvinden aan de kant van Meerzorg.

Het is de bedoeling om na de testfase te kiezen voor het beste materiaal. Normale wegenverf blijft maar drie maanden intact. Thermoplastische verf gaat twee jaar mee en zal uiteindelijk een kostenbesparend effect hebben voor de Staat, schrijft dWT Online.