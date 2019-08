Terreinwagen ramt elektriciteitsmast na aanrijding

Deze terreinwagen ramde vrijdagavond een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS), nadat hij door een andere terreinwagen was aangereden. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Flora- en Gijsbertusstraat en er raakte één persoon gewond. Door de schade aan de mast zat de buurt zonder stroom.

Een van de terreinwagens reed over de Florastraat terwijl de andere over de Gijsbertusstraat, een voorrangsweg, reed. De terreinwagen die over de Florastraat reed, verleende geen voorrang, met als gevolg een botsing, waardoor de benadeelde tegen de mast aankwam.

Een inzittende uit de wagen van de veroorzaker raakte gewond en moest met de ambulance worden vervoerd voor medische behandeling. Beide wagens hadden aanzienlijke schade en moesten met de sleepdienst worden geborgen.

De Surinaamse politie en medewerkers van een verzekeringsmaatschappij waren ter plekke voor onderzoek.