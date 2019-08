Start uitbetaling kinderbijslag Commewijne dinsdag

De uitbetaling van de Algemene Kinderbijslag (AKB) over 2018 in het district Commewijne begint aanstaande dinsdag. Dit laat het ministerie van Sociale Zaken weten in een persbericht. Elk kind heeft recht op SRD 600 aan kinderbijslag. Dat is voor een periode van 1 jaar. Per maand is dat SRD 50.

Ouders kunnen hun kinderen registeren bij Bureau Algemene Kinderbijslag aan de Gemenelandsweg 112. Bij het registreren moeten zij hun familieboek, twee pasfoto’s en een gezinsuittreksel meenemen. Ook kinderen van ambtenaren komen in aanmerking voor kinderbijslag. De ouders van deze kinderen moeten hun zaken regelen via de afdeling personeelszaken van het departement waar zij te werk zijn gesteld.

De betaling van AKB gaat door tot 16 september 2019. Per ressort in de verschillende districten worden de ouders opgeroepen om de sociale ondersteuning aan kinderen in ontvangst te nemen. Hier treft u het schema van de uitbetalingen in Commewijne.