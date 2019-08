Illegale bouwsels op bermen nog steeds een probleem

Zowel aan de Burenstraat als aan de Anamoestraat heeft het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) illegale bouwsels op de berm laten slopen. Dit nadat ondanks diverse aanmaningen om al hetgeen dat zonder een geldige bouwvergunning is opgezet te slopen, de pandeigenaren geen gehoor gegeven hebben. Het bouwen op de berm en het bouwen tegen of op de grens is verboden.

Afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) van het ministerie is de bevoegde afdeling die optreedt, als de samenleving zich niet houdt aan de voorgeschreven regels die gelden voor het bouwen in Suriname. Samen met de bevoegde instanties voeren zij het werk uit. Het ministerie roept de Surinaamse samenleving wederom op de nodige regels en procedures, die op papier zijn vastgelegd, in acht te nemen voor het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden.

Hiervoor kan men altijd terecht bij de afdeling voor de nodige informatie. De afdeling is te bereiken op het nummer 531491 en 464101. “Laat u zich eerst goed informeren door de medewerkers van de afdeling Bouw en Woningtoezicht alvorens u met het (ver)bouwen of renoveren van uw pand en schutting aanvangt”, meldt het ministerie.