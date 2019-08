‘Eerste NDP Wijk vergadering te Weg Naar Zee boven verwachting’

Afgelopen vrijdag heeft de ressort afdeling van de NDP te Weg Naar Zee haar eerste wijkvergadering gehouden voor de bewoners van Okrodam en omgeving. In een persbericht zegt de partij dat de vergadering vriend en vijand heeft verrast door de grote menigte die is opgekomen. De opkomst was boven verwachting aldus de NDP.

Het ressort, welke valt onder coördinatie van Rabin Parmessar, heeft de bewoners opgeroepen om de handen ineen te slaan en te gaan voor de daadwerkelijke ontwikkeling van dit gebied.

Verschillende sprekers voerden het woord, waaronder de voorzitter van het ressort mevr. Deborah Saro, minister Moestadja van Arbeid, minister Chotkan van Openbare werken in Suriname, minister Soerdjan van RGB en de coördinator zelf minister Rabin Parmessar van LVV.

Alle sprekers legden de nadruk op het vele werk wat de Surinaamse regering de afgelopen periode heeft verzet en de uitdagingen waarmee zij te kampen heeft.