Bond LVV motiveert inspecteurs in veldwerk

In navolging van het bezoek van minister Rabin Parmessar van LVV, heeft nu ook de werknemersbond van LVV, de voorlichters en inspecteurs in het veld een bezoek gebracht, met als doel hen te motiveren.

Zaterdag bracht de secretaris van de Bond een bezoek aan zijn leden in het veld met het doel hen een riem onder het hart te steken, bij het verrichten van hun veldwerk.De bewindsman die in deze periode 100% controle heeft geëist van alle exporten van groente en fruit vanuit Suriname naar het buitenland, wordt in zijn missie ondersteund door de Bond.

De secretaris van de bond geeft aan dat het in deze gaat om de werknemers van LVV die ervoor moeten zorgen dat het land Suriname behoed wordt van terugval in haar exporten. Een gemiddelde inspectieronde per product neemt ongeveer 2 à 3 uren in beslag. De Surinaamse veldwerkers zijn heel vroeg op pad, omdat er haast elke dag verzendingen zijn naar Europa.

De secretaris geeft verder aan achter het advies van de minister, om het controlesysteem effectiever te maken voor de werknemers, te staan. Er gaat veel mankracht en tijd in zitten.

Parmessar heeft enkele bedrijven reeds geadviseerd om een kwaliteitsmanager aan te trekken.