Bedrijfsactiviteiten Iamgold morgen weer van start

De bedrijfsactiviteiten van goudbedrijf Rosebel Gold Mines/Iamgold in het district Brokopondo in Suriname worden morgen hervat. De mijnactiviteiten waren sinds 28 juli stopgezet, nadat ernstige rellen waren uitgebroken waarbij een illegale goudzoeker werd doodgeschoten.

President Desi Bouterse heeft vrijdag een onderhoud gehad met de leiding van Iamgold. De topman van het bedrijf, Steve Letwin, is weer naar Suriname gekomen om zaken in orde te krijgen zodat het werk hervat kan worden. Daarnaast zijn ook besprekingen gevoerd met de bond om duidelijkheid te geven over het garanderen van de veiligheid van het personeel.

Het bedrijf draaide na 28 juli op een laag pitje en dat is niet goed voor het bedrijf. De Surinaamse operatie van Iamgold is belangrijk en zou goed zijn voor 30 procent van de totale operaties in de hele wereld. Een substantieel aandeel dus op 1 plek, waarbij problemen op die plek direct van invloed kunnen zijn op de beurskoers van het goudbedrijf.