VIDEO: Twee gewonden bij zware aanrijding in Paramaribo

Bij een zware aanrijding vrijdagavond in Suriname, zijn twee gewonden per ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp. Het verkeersongeval vond rond 21.15u plaats tussen twee voertuigen op de kruising van de Hendrikstraat en Sarilaan in Paramaribo.

De wit gelakte voertuig reed over de Sarilaan en wou over de Hendrikstraat rijden naar het ander gedeelte van de Sarilaan. Bij die gelegenheid onderschatte de bestuurder de snelheid van het voertuig die over de Hendrikstraat kwam aangereden richting Centrum.

Daardoor onstond er een frontale botsing, waarbij beide voertuigen op de berm vlogen en tot stilstand kwamen. De wit gelakte voertuig is zelfs op zijn kant belandt zoals op onderstaande foto te zien is. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De Surinaamse politie was ter plaatse voor onderzoek. Hieronder een kort filmpje van de aanrijding: