Staatsziekenfonds Suriname opent Geneesmiddelen Infolijn

De Stichting Staatsziekenfonds in Suriname heeft afgelopen woensdag de SZF Geneesmiddelen Infolijn (GILLijn) geïntroduceerd. Via deze infolijn zal aan de verzekerden en dienstverleners informatie worden verstrekt over geneesmiddelen, de prijs, de beschikbaarheid van zo een medicijn en de apotheek waar het kan worden verkregen.

Steeds vaker wordt het SZF geconfronteerd met klachten van verzekerden ten aanzien van het betrekken van geneesmiddelen bij de diverse apotheken. De verzekerde krijgt onder andere te horen dat bepaalde medicijnen niet op het SZF-recept verkrijgbaar zijn, of dat de verzekerde ervoor zal moeten betalen.

Indien de apotheek een geneesmiddel duurder inkoopt, kan deze toestemming vragen aan de Stichting Staatsziekenfonds om het middel ten laste van het SZF aan de verzekerden te verstrekken. Iedereen kan gebruik maken van deze Geneesmiddelen Infolijn. De Stichting Staatsziekenfonds wil met deze GILLijn het contact tussen de verzekerden en de verschillende dienstverleners, waarmee zij een dienstverlenersovereenkomst heeft, verstevigen.

De GILLijn is van maandag tot en met vrijdag, vanaf 07.00 uur tot en met 15.00 uur, te bereiken op de volgende telefoonnummers: 597 850-6061 en 597 850-5682. Ook via de mail kan er informatie worden opgevraagd meldt het Surinaamse Nationaal Informatie Instituut.