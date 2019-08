Rehabilitatie vierde sectie van Zwartenhovenbrugstraat in volle gang

Het rehabilitatieproject van de bekende Zwartenhovenbrugstraat in Suriname is in volle gang. Momenteel is men bezig met rehabilitatiewerkzaamheden aan de vierde sectie van de straat en wel het stuk tussen de Drambrandersgracht en het Molenpad. Werknemers van het aannemingsbedrijf Baitali NV zijn drukdoende met de bestratingswerkzaamheden, om de weg te finaliseren voor de asfaltering. De eerste asfaltlaag zal mogelijk rond medio september worden aangelegd.

Projectingenieur Kishan Narain, zegt dat het werk in deze sectie obstakels heeft ondervonden, vanwege de vele kabels en leidingen. Ook de enorme regens hebben ervoor gezorgd er dagen, soms weken niet gewerkt kon worden. Narain vraagt de Surinaamse burgers en ondernemers om nog wat geduld te betrachten.

Wanneer de werkers klaar zijn met sectie 4, gaan zij het weggedeelte tussen de Drambrandersgracht en de Dr. Sophie Redmondstraat aanpakken. “Het volledige rehabilitatieproject van de Zwartenhovenbrugstraat zal mogelijk in mei 2020 zijn afgerond”, laat Narain weten aan het Nationaal Informatie Instituut.