Monteur ingesloten voor verkopen voertuig klant in Suriname

De 31-jarige Gregory G. is afgelopen woensdag door de politie van het ressort Santo Boma aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie ingesloten voor verduistering. Dit nadat hij het voertuig van één van zijn klanten had verkocht, nadat die het had afgestaan voor reparatie en naar het buitenland vertrok.

Bij terugkeer deed de benadeelde op 18 augustus aangifte tegen Gregory van verduistering van zijn auto. Voordat hij vertrok gaf hij een geldbedrag voor de aanschaf van onderdelen aan de verdachte. Daarna vertrok hij voor enige tijd naar het buitenland.

De monteur verkocht de auto toen op eigen houtje en eigende zich het geld toe. De Surinaamse politie werkt nu aan de achterhaling van de koper en het terug vinden van het voertuig, meldt het Korps Politie Suriname.