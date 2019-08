Jongedame (20) verkracht in lijnbus door chauffeur in Suriname

Een 20-jarige jongedame is eerder deze week verkracht in een lijnbus door de chauffeur in het district Para. Dit gebeurde toen zij onderweg naar de stad was en in slaap viel, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname in haar editie van vandaag.

Volgens de krant pakte het slachtoffer de lijnbus in het district om naar de stad te gaan. Op een bepaald moment viel zij in slaap. Toen zij weer wakker was merkte zij op dat de bus in het bos was. Ze probeerde uit de bus te gaan, maar de deur was op slot. De chauffeur kwam toen in de bus en de jongedame vroeg hem wat er aan de hand was. Hij gaf toen aan dat hij seks met haar wilde hebben, liep naar haar toe en trok haar broek uit. Daarbij hield hij de handen van de 20-jarige vast en verkrachtte haar. Zij stribbelde tegen, maar werd geslagen in het gezicht.

Verder meldt de krant dat na de daad de chauffeur haar mobiele telefoon en identiteitskaart heeft afgepakt. Vervolgens duwde hij haar uit de bus en reed weg. Het slachtoffer ging de straat op en zag dat zij op de weg was naar Overbridge. Zij rende vervolgens naar een woning voor hulp. De bewoners brachten haar naar de politie waarna zij aangifte heeft gedaan van de verkrachting. De chauffeur is al in beeld gebracht, maar de politie werkt nog aan zijn aanhouding.